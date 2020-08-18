Мощное землетрясение в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в среду в Индонезии геологическая служба США.

По ее сообщению, гипоцентр землетрясения залегал в районе индонезийского острова Суматра на глубине 10 км, предупреждение о возможном цунами не распространялось, передает Интерфакс.

Индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство сообщило, что землетрясение ощущалось в городах этого района, включая Бенкулу, который был ближе всего к эпицентру, и Паданг.