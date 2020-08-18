МИД: Азербайджан поддерживает все шаги братской Турции

Азербайджанская сторона решительно поддерживает основанные на международном праве, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе шаги братской Турции, исторически играющей важную роль в развитии Средиземноморского региона, и выражает надежду на то, что нынешняя напряженность в скором времени будет разрешена. Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и заявлении МИД Армении в связи с этим.

По словам Абдуллаевой, "попытки третьих сторон использовать ситуацию для своего враждебного и предвзятого подхода к государствам региона должны быть решительно отвергнуты".

"Позиция и заявления армянской стороны, содержащие необоснованные обвинения против Турции, должны быть осуждены и пресечены как попытка злоупотребления своими узкими политическими интересами в свете напряженной ситуации, наблюдаемой в Средиземноморском бассейне", - заявила глава управления пресс-службы МИД.