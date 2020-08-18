Финляндия снова закрывает границы

"Будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией", — говорится в сообщении правительства.

Финляндия с 24 августа вновь закрывает границы для граждан десяти стран из-за ситуации с коронавирусом.

Ограничения также касаются Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии.

Основным критерием для открытия границ финские власти считают уровень заболеваемости COVID-19 — он не должен превышать восемь на 100 тысяч человек за последние 14 дней. При этом показатель, рекомендованный на уровне ЕС, — 16 на 100 тысяч человек.

В правительстве отметили, что, по данным на 15 августа, уровень заболеваемости в Италии, Литве, Словакии и Эстонии превышает восемь, но не достигал десяти. "Таким образом, внутренний пограничный контроль не будет восстановлен для перевозок между Финляндией и этими странами", — говорится в сообщении.

Все решения вступят в силу в понедельник, 24 августа.

Ранее один из самых авторитетных финских экономистов, министр экономического развития Мика Линтиля, выразил опасения, что, если власти продолжат придерживаться ограничительных мер, страна потеряет нынешний уровень жизни, а экономические последствия будут катастрофическими.

По последним данным, в Финляндии зафиксировано 7776 случаев коронавируса, 7050 человек выздоровели, 334 умерли, пять — в больнице.