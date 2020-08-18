Японцы предупредили о новых волнах коронавируса

Научное общество инфекционистов Японии, чей съезд начался в Токио, считают, что Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал NHK.

"Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", - цитирует РИА Новости председателя общества Кадзухиро Татэду.

Он отметил, что уже удалось добиться того, что сократилось количество тяжелых пациентов с COVID-19. Вместе с тем необходимо собирать новую информацию об инфекции, чтобы защититься от нее.