Гражданин Армении угрожал взорвать посольства США и Турции в Киеве

В Киеве задержали гражданина Армении по подозрению в ложном минировании посольств Соединенных Штатов Америки и Турции, сообщает NewsOne.ua со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что 1 августа гражданин Армении два раза обращался в правоохранительные органы и сообщал, что в зданиях заложена взрывчатка. По указанным адресам выезжали следователи и взрывотехники. После осмотра помещений и близлежащих территорий выяснилось, что никаких взрывоопасных предметов там нет.

Вскоре правоохранители установили личность телефонного террориста и задержали его. Им оказался 46-летний гражданин Армении. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.