Рашид Исмаилов возглавил российский «Билайн»
Совет директоров российской телекоммуникационной компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») на заседании 17 августа избрал президентом компании бывшего заместителя главы Минкомсвязи РФ Рашида Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление оператора.
Согласно информации, Исмаилов заключил трехлетний контракт, рассчитанный до августа 2023 года.
Изначально Исмаилов перешел на работу в «Билайн» в качестве советника гендиректора, сообщал ранее глава компании Александр Торбахов.
До Исмаилова президентом компании был Александр Крупнов, который находился на этом посту с 2015 года.
Согласно уставу «Вымпелкома», президент отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, гендиректор при этом доступа к ним не имеет. Также президент представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.
Рашид Исмаилов занимал должность заместителя министра связи РФ с 2014 по 2018 годы, затем работал гендиректором Nokia в России. С 2019 года возглавлял компанию «Данные - центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета.