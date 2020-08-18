Рашид Исмаилов возглавил российский «Билайн»

Совет директоров российской телекоммуникационной компании « Вымпелком» (бренд «Билайн») на заседании 17 августа избрал президентом компании бывшего заместителя главы Минкомсвязи РФ Рашида Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление оператора.

Изначально Исмаилов перешел на работу в «Билайн» в качестве советника гендиректора, сообщал ранее глава компании Александр Торбахов.

До Исмаилова президентом компании был Александр Крупнов, который находился на этом посту с 2015 года.

Согласно уставу «Вымпелкома», президент отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, гендиректор при этом доступа к ним не имеет. Также президент представляет интересы компании перед госорганами и определяет политику работы с персональными данными.

Рашид Исмаилов занимал должность заместителя министра связи РФ с 2014 по 2018 годы, затем работал гендиректором Nokia в России. С 2019 года возглавлял компанию «Данные - центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занимается внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона об устойчивой работе Рунета.