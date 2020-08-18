COVİD-19 в России: 4828 новых инфицированных и 117 умерших за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828, общее количество инфицированных достигло 937 321. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой инфекции.
Согласно данным, суточный рост четвертый день составляет 0,5%.
Число вылечившихся в России пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 795.
Согласно данным штаба, всего выздоровели 749 423 человека, что составляет около 80% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 117 против 132 днем ранее.