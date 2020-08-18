Эльдар Гасанов подал апелляционную жалобу
Арестованный экс-посол Эльдар Гасанов подал апелляционную жалобу. Об этом сообщил адвокат Э.Гасанова Адиль Исмаилов, передает Qafqazinfo.
Согласно информации, апелляционная жалоба, поданная на решение Сабаильского районного суда, будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.
Напомним, что в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения о том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа в качестве подозреваемого. Решением Сабаильского районного суда в отношении Эльдара Гасанова принята мера пресечения в виде ареста до 3 ноября.