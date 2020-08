«Основателем компании в то время была его жена Гюнель, уточняет Мамедов. – Честь по чести, в нотариальном порядке заключили договор о долге и заранее оплатили стоимость товара. В декабре того же года с неподдельным энтузиазмом Эмиль Гулиев сообщил мне, что договорился с местной компанией İnterglass о поставках 13 тонн товара, и если я вложу 113 тысяч долларов, то он готов по льготной цене уступить мне 50% акций. Я согласился, дал деньги и стал в Old Line Trading одним из соучредителей. И с компанией İnterglass договор действительно заключили, однако суть этой сделки стала известна позже», - отметил бизнесмен.

Как рассказал Хикмет Мамедов haqqin . az , летом 2017 года Эмиль Гулиев убедил его вложить средства в ООО Old Line Trading, чтобы импортировать из России и продавать в Азербайджане стиральный порошок для детской одежды.

Хикмет Мамедов в свое время стал владельцем 50% акций компании Old Line Trading, а облапошивший его Эмиль Гулиев был там директором. Проворачивать махинации ему помогал исполнительный директор компании Мехман Рашидов. Не обошлось и без Сашхен, жены и сообщницы Альхена в романе Ильфа и Петрова. В этой роли выступала законная супруга Гулиева и держатель основного пакета акций Old Line Trading Гюнель Гулиева.

Но даже еще не разобравшись в этом наглом подвохе, Мамедов, имевший солидный опыт работы в международных компаниях и привыкший вести бизнес честно и прозрачно, понял, что другие руководители Old Line Trading, что называются, мухлюют, представляя в официальные органы липовые цифры. И при этом компания неуклонно идет к банкротству.

И тогда бизнесмен предпринял собственное расследование и выяснил первоначального продавца злополучного порошка. Оказалось, что это компания Old Line Georgia, соучредителями которой являются те же Гулиевы. Причем снабжала своим товаром Old Line Georgia на условиях консигнации, то есть товар при такой сделке не оплачивается и остается собственностью продавца до момента его реализации. А если он не реализуется длительное время (например, более года), то возвращается обратно продавцу-консигнанту за его счёт. Таким образом получается, что никакая плата за порошки, пока их не продали, не нужна была, и значит Эмиль Гулиев 113 тысяч долларов Хикмета Мамедова попросту прикарманил.

А Хикмету Мамедову, чтобы вернуть свои деньги, уплаченные за 13 тонн стирального порошка, пришлось целый год обивать пороги компании ASK Şüşə (принадлежит Азербайджанской промышленной корпорации), которая приобрела товар. Руководство этой компании менялось столь часто, что ему пришлось ежеквартально разъяснять там ситуацию и просить вернуть деньги. А добился в итоге только того, что долг посчитали общим и разделили его между İnterglass и Old Line Trading. Ничего, однако, не выплатив, во всяком случае Мамедову…

Хикмет Мамедов утверждает, что после того как вошел в число учредителей компании, в качестве единственного источника информации о финансовом состоянии компании ему показали тетрадь (?!) с заметками исполнительного директора Мехмана Рашидова. Такое ведение бухгалтерии Мамедов счел недопустимым и стал требовать привести в порядок всю финансовую документацию. Разумеется, Гулиеву сотоварищу это не понравилось. Но хотя главным документом по-прежнему оставалась простая школьная тетрадка, они в конце каждого налогового квартала проводили «презентацию», представляя ежегодный налоговый отчет, согласно которому компания работала с небольшой, но все же прибылью.

Увидев, что его требования об обязательном контроле над компанией и ведении бухгалтерии в соответствии с установленными законом нормами проигнорированы, Мамедов добился проведения общего собрания учредителей для осуществления аудита за 2018-2019 гг. Ознакомившись с первой страницей аудиторского отчета о доходах и расходах компании, Мамедов понял, что ее ждет неизбежное банкротство. Согласно этому отчету, 2018 год компания завершила с убытками, а 2019-й – лишь с мизерной прибылью. И это несмотря на то, что и в налоговые органы, и пострадавшему бизнесмену были представлены отчеты о том, что Old Line Trading работает с прибылью. Солидная разница между цифрами в налоговой декларации и аудиторском отчете возникла из-за неподтвержденных расходов, отмеченных лишь в тетрадке М.Рашидова.

«Я немедленно потребовал от Эмиля Гулиева объяснить мне возникшую ситуацию либо оплатить нанесенный ущерб. В ответ он стал угрожать мне и требовать деньги», - говорит предприниматель.

Мамедов раскрыл еще одну финансовую махинацию своего бывшего партнера. Оказалось, что в марте 2020 года Эмиль Гулиев неожиданно исчез из страны. Позже выяснилось, что он открыл в Грузии компанию под названием Old Line Trading, тем самым нарушив устав Old Line Georgiа, а также законодательство Грузии в сфере предпринимательства. А 1 июня Гулиев заявил своему партнеру, что хочет выйти из состава учредителей Old Line Georgia, потому что «ему так сказали».

«Меня абсолютно не интересовало, кто ему такое сказал, и я согласился с Эмилем. Мы подписали решение совета учредителей. Это произошло за несколько дней до представления нам аудиторского отчета…», - отметил Х. Мамедов.

Однако после того, как от него потребовали вернуть присвоенные средства, Эмиль Гулиев стал возражать против исключения его из списка учредителей и чинить препятствия для исполнения решения.

Хикмет Мамедов вместо денег стал получать угрозы. И тогда он решил подать жалобу на руководство Old Line Trading в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Предприниматель предоставил весомые доказательства мошеннических действий и начал настаивать на возбуждении уголовного дела.