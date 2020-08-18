Китай против вмешательства внешних сил в дела Беларуси

Китай, являясь другом и партнером Беларуси, не желает видеть хаоса на ее территории и надеется на сохранение стабильности в этой стране. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Мы доверяем друг другу и работаем ради достижения выгоды для каждой стороны. Китай уважает путь развития, избранный белорусскими людьми в свете сложившейся в их стране ситуации. Мы также уважаем усилия, предпринимаемые для защиты национального суверенитета, безопасности и независимости", - цитирует ТАСС китайского дипломата.

"Будучи хорошим другом и партнером, мы не хотим видеть хаоса в Беларуси. Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали турбулентность в Беларуси. Мы надеемся и верим, что Беларусь своими усилиями сохранит стабильность", - подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.