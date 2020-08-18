Богатейший человек мира разбогател за день на $7 млрд

Состояние гендиректора Amazon Джеффа Безоса по итогам торгов на бирже во вторник выросло на $7,2 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-TIme, который обновляется в режиме реального времени.

Forbes пишет, что состояние Безоса за день прибавило 3,79% и достигло $197,8 млрд. Это самый высокий капитал, который Forbes USA когда-либо фиксировал за почти 40 лет, на протяжении которых журнал подсчитывает состояния миллиардеров.

Состояние Безоса резко выросло благодаря прибавившим в цене акциям Amazon. Они показали во вторник лучший результат среди всех компаний в индексе S&P 500 (включает крупнейшие компании США по капитализации), прибавив $130,08 (4,09%) до $3312,49 за штуку. Безосу принадлежат 11,1% Amazon.

Благодаря росту акций Amazon отрыв Безоса от занимающего второе место в Forbes Real-Time Билла Гейтса увеличился до $83,8 млрд.