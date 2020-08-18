Спецоперация Генпрокуратуры в здании ИВ Кюрдамира Есть задержанные; обновлено 13:40
Генпрокуратура Азербайджана в ответ на запрос haqqin.az подтвердила информацию о проведении спецоперации в ИВ Кюрдамирского района.
Как сообщили в Генпрокуратуре, в ближайшее время общественности будет предоставлена дополнительная информация о проведении сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре операции в ИВ Кюрдамирского района.
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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре проводят спецоперацию в здании Исполнительной власти Кюрдамирского района, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, в ходе операции есть задержанные.