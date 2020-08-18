Ильхам Алиев выделил деньги на бурение артезианских скважин в Закатала
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 1,26 млн манатов на проектирование и бурение 18 артезианских скважин в Закатальском районе.
Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей в 17 населенных пунктах Закатальского района c общим населением 62,916 тыс. человек.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.