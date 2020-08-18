В Китае ответили на обвинения Трампа

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая за распространение пандемии заявил, что жертва КНР и вклад страны в борьбу с COVID-19 очевидны.

"Что касается вопроса борьбы с эпидемией, мы уже неоднократно и своевременно публиковали и принимаемые меры, и результаты нашей работы по борьбе с эпидемией, факты отчетливо свидетельствуют, что после возникновения эпидемии COVID-19 Китай, руководствуясь ответственным, открытым и прозрачным подходом, добросовестно выполнял установленные международными медико-санитарными требованиями обязательства и обязанности", - заявил китайский дипломат, передает РИА Новости.

По его словам, Китай придерживался и до сих пор придерживается самых строгих, всеобъемлющих и последовательных мер по профилактике и контролю за распространением заболевания, прикладывает все силы для сдерживания распространения коронавируса, активно развивает международное сотрудничество в этой области. "Огромные жертвы Китая и его значительный вклад в глобальную борьбу с эпидемией очевидны для всех", - добавил он.

Ранее Трамп заявил о приостановке переговоров с Китаем из-за коронавируса, в распространении которого администрация Трампа винит Пекин. При этом, как заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет.