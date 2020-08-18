Задержан глава Исполнительной власти Кюрдамирского района срочно
В ходе спецоперации Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре задержан глава ИВ Кюрдамирского района Джейхун Джафаров.
Джейхун Джафаров
Как стало известно haqqin.az, вместе с Джейхуном Джафаровым задержаны первый замглавы ИВ района Таджиеддин Новрузов, завотделом территориального управления Натик Керимов и другие.
Согласно информации, чиновников подозревают во взяточничестве, присвоении госимущества и злоупотреблении должностными полномочиями.