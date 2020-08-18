Лукашенко: В Беларуси нет ни одного иностранного военного

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг присутствие иностранных войск в стране. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, передает БелТА.

"...Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно, на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - сказал глава белорусского государства.

"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - сказал белорусский президент.

"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - подчеркнул белорусский лидер.