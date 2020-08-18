В турецких провинциях усиливают карантин

В Турции проходит общенациональная инспекция по коронавирусу, которую объявило Министерство внутренних дел страны после всплеска случаев COVID-19 по всей стране.

Как пишет российское издание Турпром, в ряде провинций готовятся вновь ввести более строгие меры по борьбе с пандемией. Основных курортных провинций это не касается.

В последние недели в Турции суточный рост числа заболевших коронавирусом превышает 1000 случаев в день. Во вторник, по официальным данным правительства Турции, у 1 263 человека был диагностирован COVID-19, 20 человек умерли от коронавируса. Число выздоровевших – 920 человек.

Усиление карантинных мер ожидается в таких провинциях как Эрзинджан, Конья, в столице Анкаре, где людям старше 65 лет запрещено посещать публичные собрания, такие как свадьбы и похороны. В юго-восточном турецком городе Батман вернулся комендантский час, жители могут выходить на улицу только с 10 до 17 часов.