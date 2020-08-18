В Германии запустили необычные морские круизы рейсы в никуда за 549 евро
Германская туристическая компания TUI Cruises запустила необычные морские круизы, не имеющие пункта назначения.
Роскошные лайнеры отправляются из Гамбурга и Киля, но по пути нигде не останавливаются. Круизы в никуда должны материально поддержать отрасль данных путешествий, пишет Корреспондент.net со ссылкой на Wired.
Пассажирам во время круиза придется соблюдать строгие правила безопасности, чтобы не заразиться COVID-19. Так, например, в закрытых помещениях следует быть в защитной маске. В ресторанах на входах - обязательное измерение температуры.
Путешественников будут развлекать концертами и спектаклями, однако на них прийти смогут только 150 человек, остальным предлагается трансляция в каютах.
Стоимость билета такого круиза составляет 549 евро.