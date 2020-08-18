Рейд полиции в Кюрдамире: десятки оштрафованных
Государственная дорожная полиция провела рейд в Кюрдамирском районе, целью которого стало упреждение ДТП и проведение профилактических бесед с водителями, сообщает Report.
Согласно информации, в ходе бесед с водителями сотрудники дорожной полиции призвали их следовать правилам карантинного режима.
При проведении рейда были выявлены водители-нарушители, задержаны 100 автомобилей, в отношении 50 водителей составлены протоколы об административных правонарушениях.