Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Беларуси

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, лидеры обменялись мнениями о ситуации в Беларуси, передает РИА Новости.

Во вторник Путин провел несколько телефонных разговоров - с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Вчера, вы знаете, состоялась серия телефонных разговоров, он говорил и с Меркель, и с Макроном, и с Мишелем. Был очередной разговор с Лукашенко. Тема - Беларусь, тема понятная. Происходит обмен мнениями, сообщения соответствующие мы давали", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние контакты Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметил, что нормально, когда лидеры находятся в процессе постоянного обмена мнениями на фоне событий в Беларуси.

Журналисты задали Пескову вопрос, почему Лукашенко так часто звонит Путину и зачем понадобилось несколько разговоров.

"Нет, это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Беларуси", - ответил Песков.