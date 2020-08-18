США выделили Азербайджану $2 миллиона

В посольстве Азербайджана в США сообщили, что заместитель администратора Агентства по международному развитию (USAID) США Бонни Глик, заместитель госсекретаря США Стивен Биган и советник президента США Иванка Трамп в своем совместном заявлении отметили, что в рамках Глобальной инициативы по развитию и процветанию женщин (W-GDP), учрежденной президентом Трампом в 2019 году и реализуемой под руководством Белого дома, на новые виды деятельности и партнерства выделено 122 миллиона долларов.

Выделенные из Фонда W-GDP 2 миллиона долларов помогут USAID в Азербайджане расширить возможности бизнес- и профессиональных ассоциаций, возглавляемых и ориентированных на женщин. Эти платформы помогут женщинам в сфере бизнеса, создадут условия для проведения тренингов для них, улучшения коллективного доступа к ресурсам и рынкам.