Шпионский скандал между Норвегией и Россией

Российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии.

«Мы сообщили послу России о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», – передает ТАСС сообщение МИД.

Дипломат, о котором идет речь, работал, по информации телекомпании, в торговом отделе посольства. Он, согласно данным, объявлен персоной нон грата и получил 72 часа на то, чтобы покинуть страну. МИД Норвегии принял решение не разглашать имя высылаемого.

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщала об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком».