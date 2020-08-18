«Спорт-Экспресс»: УЕФА решил не отменять Лигу наций

В УЕФА после ряда ночных и утренних консультаций с национальными федерациями принято принципиальное решение не отменять турнир сборных Лига наций, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Вчера российское издание сообщило, что такая возможность обсуждалась в последние дни под давлением так называемых футбольных топ-стран, которые настаивали на отмене турнира из-за чрезмерной загрузки календаря и проблем с пандемией коронавируса в Европе. Однако, несмотря на то, что вероятность отмены Лиги наций была выше 50 процентов, эта идея не нашла понимания у большинства остальных федераций, которые видят возможность заработка на матчах сборной.

Кроме того, в случае отмены матчей сборных сложится ситуация, когда национальные команды не будут собираться в течение более чем года — такого не происходило со времен Второй Мировой войны. В результате, по данным «Спорт-Экспресс», чиновникам УЕФА удалось убедить крупные федерации в необходимости проведения Лиги наций. При этом на проходящем сегодня видеосовещании обсуждаются нюансы проведения Лиги наций, график матчей и процесс организации безопасности здоровья.

Напомним, что сборная Азербайджана должна сыграть в Лиге «С» в одной группе с Кипром, Люксембургом и Черногорией. В 1-м туре 5 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе подопечные Джанни Де Бьязи должны принять сборную Люксембурга, а 8 сентября сыграть в Никосии с Кипром.

В октябре сборную Азербайджана ждут игры с Черногорией (10 октября, Подгорица) и Кипром (13 октября, Баку), а в ноябре – с Черногорией (14 ноября, Баку) и Люксембургом (17 ноября, Люкембург).