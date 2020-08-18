В Беларуси оценили ущерб от протестов: уже $500 миллионов
Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн, заявил БелТА помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.
"...Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", - сказал Бельский.
"Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных предприятий. Лучших, которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом, - отметил помощник главы белорусского государства, обратив внимание на то, что большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период.
"У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы", - резюмировал Валерий Бельский.