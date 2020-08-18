В Беларуси оценили ущерб от протестов: уже $500 миллионов

Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн, заявил БелТА помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

"...Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны", - сказал Бельский.