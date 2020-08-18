Турция начала новую антитеррористическую операцию

На востоке Турции в провинции Бингель началась новая антитеррористическая операция, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В МВД Турции рассказали, что в операции под названием Yıldırım-6 задействованы 700 сотрудников сил правопорядка, в том числе сотрудники спецназа, полиции и жандармерии. Операция проводится с целью полного устранения угрозы терроризма в регионе, передает Anadolu.

В середине августа службы безопасности Турции начали антитеррористическую операцию Yıldırım-5 в провинции Хатай на юге страны. В ходе этой операции были нейтрализованы 22 террориста, обнаружено 31 укрытие, конфисковано большое количество оружия и боеприпасов.