Серия аварий в Берлине: генпрокуратура подозревает теракт

Несколько аварий, в результате которых движение на берлинской автостраде было парализовано во вторник вечером, были вызваны одним виновником возможного террористического акта, заявили в прокуратуре Берлина. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на прокуратуру.

Издание отмечает, что накануне один из автомобилистов наехал на несколько автомашин на участке автомагистрали Берлина, в результате чего были ранены шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы.

Отмечается, что зачинщик аварии заявлял, что взял с собой ящик с боеприпасами. Однако эксперты-криминалисты не обнаружили ничего подозрительного в этой коробке, там были инструменты.

В полиции заявили, что ДТП устроил уроженец Ирака, которому 30 лет. Следователи не исключают политические или религиозные мотивы, а также психическое заболевание подозреваемого. Полиция задержала его.

Серия аварий привела к полному закрытию одной из основных транспортных артерий Берлина, которое продолжалось до среды. Инцидент привел к многочасовым пробкам вечером 18 августа. В тот день на трассе застряли около 300 человек.