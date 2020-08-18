Кандидаты в учителя, набравшие высокие баллы на конкурсе по приему на работу ФОТО
Кандидаты в учителя, набравшие высокие баллы на конкурсе по приему на работу – ФОТО
Как известно, в Азербайджане, в рамках конкурса по приему учителей на работу,14 августа стартовал этап тестовых экзаменов. На данном этапе планируется участие 46 228 кандидатов. Экзамены продлятся около 18 дней. Однако среди кандидатов уже сдавших экзамен, есть те, которые набрали высокие баллы.
И так, представляем вам кандидатов в учителя, которые набрали самые высокие баллы по Азербайджанскому языку и литературе: Фатима Бахшалиева – 58 баллов, Физза Черкезли – 59 баллов, Гюльнар Мугумова -59 баллов, Наиля Исмиева - 58 баллов.
Самые высокие баллы по изобразительному искусству: Афят Мамедова – 52 балла, Агабаджи Гурбанова – 53 балла, Айсель Алиева – 54 балла, Афсана Халилова – 52 балла, Эльмира Гасанова – 50 баллов, - Асмер Мурсали - 54 балла, Эсмира Алиева – 53 балла, Эсмира Мурадова – 52 балла, Гюльнар Мурсифли - 53 балла, Имми Меджнунова - 52 балла, Курсумханым Акперзаде - 55 баллов, Лейла Баширова - 50 баллов, Наргиря Гулиева - 52 балла, Наргиз Мамедова – 55 баллов, Нармина Мастанзаде – 51 балл, Нурлана Абдуллаева – 50 - баллов. Нурлана Рзазаде - 53 балла Нурлана Оруджева - 54 балла, Гаратель Мамедова - 50 баллов, Ульвия Бабашова - 55 баллов, Ваджиха Джафарли - 52 балла.
Самые высокие баллы по русскому языку: Арзу Иманова – 50 баллов, Эльвира Гусейнзаде – 53 балла, Фарида Гусейнова – 55 баллов, Гуляр Джалилова – 50 баллов, Хаят Алиева - 56 баллов, Илькин Алиев – 51 балл, Кямаля Амиросланова - – 51 балл, Наталья Алекперова - – 51 балл,Нармина Исмайлова – 50 баллов, Назакет Азизова – 50 баллов, Нигяр Гадирли – 53 балла, Гызбес Умудова – 55 баллов, Севиндж Хейбатова – 51 балл, Вафа Аббасова – 52 балла, Хавар Теймурова – 52 балла.
Самые высокие баллы по биологии: Айгюн Габирова - 56 баллов, Афруз Каримова - 55 баллов, Фарида Алиева - 56 баллов, Фидан Мамедова – 57 баллов, Гуляр Аскераво – 55 баллов, Гюльнар Гулиева – 57 баллов, Ирада Зейналова – 57 баллов, Нушаба Хатамова – 56 баллов, Самира Масимова – 56 баллов, Самира Надирли – 57 баллов, Садат Салманова– 56 баллов, Шахла Гасымова - – 55 баллов, Сакина Вердиева - – 55 баллов, Шамсия Сеидбейли – 56 баллов, Халида Гараева – 55 баллов, Егяна Мусаева - – 54 балла, Сама Гасанова - – 55 баллов.
Самые высокие баллы по физики: Айшан Гулиева– 57 баллов, Ульвия Гурбанова – 50 баллов, Гюнай Рагимова – 50 баллов, Рашида Сафарова – 56, баллов, Сачлы Муслумава – 56 баллов, Трана Оруджева – 55 баллов, Улькар Абдуллаева – 56 баллов, Амин Ибрагомив – 51 балл, Гюнай Мамедова – 51балл, Лейла Зейналова – 53 балла, Гызханым Байрамова – 54 балла, Севда Гурбанова – 50 баллов, Вюсаля Мамедова – 50 баллов.
Самые высокие баллы по французскому языку: Захра Хангельдиева – 54 балла, Сона Мамедова – 54 балла, Нармина Гусейнова – 50 баллов, Эльнура Кязымова – 50 баллов, Гюльнара Меехдиева - 52 балла.
Напомним, что тестовые экзамены планируется провести в 32 экзаменационных центрах 17 городов и районов: в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахе, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. По специальности кандидатам будет представлено 40, по стратегии обучения и методике - 20 тестовых заданий.
Все экзамены проводятся в соответствии с методическими указаниями "О профилактике коронавирусной инфекции (COVİD-19) во время экзаменов" Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Так как экзамены по остальным предметам еще впереди, мы, в свою очередь, обещаем и дальше знакомить вас с кандидатами, набирающими наивысшие баллы.