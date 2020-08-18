Кандидаты в учителя, набравшие высокие баллы на конкурсе по приему на работу – ФОТО

Как известно, в Азербайджане, в рамках конкурса по приему учителей на работу,14 августа стартовал этап тестовых экзаменов. На данном этапе планируется участие 46 228 кандидатов. Экзамены продлятся около 18 дней. Однако среди кандидатов уже сдавших экзамен, есть те, которые набрали высокие баллы.

И так, представляем вам кандидатов в учителя, которые набрали самые высокие баллы по Азербайджанскому языку и литературе: Фатима Бахшалиева – 58 баллов, Физза Черкезли – 59 баллов, Гюльнар Мугумова -59 баллов, Наиля Исмиева - 58 баллов.