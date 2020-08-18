Новые дома для семей шехидов и инвалидов войны

По поручению президента Ильхама Алиева в 2020 году Министерство труда и социальной защиты населения предоставит семьям шехидов и инвалидам войны не менее 1 500 квартир и частных домов.

В министерстве haqqin.az сообщили, что в этом году людям этой категории уже предоставлены 554 квартиры. До конца года семьям шехидов и инвалидам войны будут переданы более 200 квартир и 800 частных домов. Строительство некоторых из них близится к завершению. Жилье должно быть предоставлено владельцам в следующем месяце.

В министерстве отметили, что на сегодня семьям шехидов и инвалидам войны в целом предоставлено 8 142 квартиры и частных дома.