Лукашенко собрал силовиков и сказал, как спасти Беларусь

Согласно информации, конкретные поручения даны по различным направлениям и касаются вопросов стабилизации обстановки в стране - обеспечения безопасности, поддержания правопорядка, устойчивой работы предприятий и организаций, деятельности СМИ, информирования зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - заявил глава государства.

Глава Беларуси подчеркнул, что органы погранслужбы, помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов.

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения", - сказал глава государства.

Министерству внутренних дел Александр Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске. "В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - подчеркнул президент.

Он отметил, что, с одной стороны и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять. "Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Александр Лукашенко.

Комитету государственной безопасности Александр Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси. "Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму", - подчеркнул белорусский лидер.

По линии Министерства иностранных дел глава государства поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси. "Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, - сказал Александр Лукашенко. - И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается".

Глава государства поручил правительству обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.

Александр Лукашенко также подчеркнул важность сосредоточить внимание на решении повседневных задач и вопросов жизни граждан страны. "Здесь госсекретарь правильно предлагал и другие, и губернаторы об этом говорили", - отметил президент.