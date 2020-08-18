Ровнаг Абдуллаев и Джанни Де Бьязи обсудили сборную Азербайджана

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев провел встречу с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи.

Глава Ассоциации пожелал новому главному тренеру национальной команды успехов. Тот, в свою очередь, поделился увиденным в ходе контрольных матчей клубов Премьер-лиги и во время тренировок, которые он посещал.

Далее стороны обсудили подготовку сборной Азербайджана к матчам Лиги наций.

Во встрече также приняли участие вице-президент АФФА Эльшад Насиров и исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов.