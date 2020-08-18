Напомним, что Роман Шагинян получил скандальную известность во время боевых столкновений в Товузском направлении границы между Азербайджаном и Арменией. В частности, он напал на азербайджанца, торговавшего фруктами в городе Мытищи, и принялся оскорблять и избивать его.

Проживающие в России азербайджанские адвокаты добились увольнения Романа Шагиняна с должности начальника отдела Администрации города Мытищи Московской области. Об этом haqqin.az сообщил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

«Мы не могли остаться в стороне от этого беззакония. Я сразу же обратился к проживающим в России адвокатам Сурие Рзаевой и Нариману Агасиеву. Они начали сопряженную с риском борьбу в юридической плоскости. В результате этого, Роман Шагинян был уволен с должности за действия, порочащие должность чиновника», - сказал Анар Багиров.

Анар Багиров добавил, что в настоящее время предпринимаются действия по привлечению Шагиняна к уголовной ответственности.