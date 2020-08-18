Лукашенко отказался разговаривать с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пыталась организовать телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся", - рассказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС, сообщает РИА Новости.

Меркель заявила, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с Беларусью.