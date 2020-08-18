Новый проект от таможенников: товары можно будет получить в считанные минуты

Как заявил haqqin.az начальник Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Госкомтаможни Самед Гаралов, новый проект по внедрению «обязательных решений» создаст условия для более быстрого осуществления таможенных операций и предотвратит потерю времени.

Одним из главных условий, обуславливающих быстрое таможенное оформление товаров и передачу их владельцу, является правильное определение страны происхождения этих товаров. Ошибки, допущенные в этом направлении, приводят к задержкам в таможенном оформлении.

Проект, реализуемый в пилотном варианте, охватит классификацию и страну происхождения товаров.

Обязательные решения применяются на основе предварительного представления в таможенные органы предусмотренной законодательством информации о товарах для определения их классификации и страны происхождения. А это позволит сократить время оформления товаров до считанных минут, после чего они будут переданы владельцу.

Стоит отметить, что раньше человек мог днями ждать результатов экспертизы, которая определяла классификацию и страну происхождения товара, что приводило к большой потере времени.

Кроме того, процедуры проводятся в электронном виде, что снижает фактор человека и повышает прозрачность операций.

Обязательные решения принимаются на основе письменного или электронного обращения участника внешней торговли в таможенные органы. Для этого Госкомтаможни разработало специальную технологическую схему, которую разместило на своей официальной странице.

Бизнес-субъекты могут направить обращение, воспользовавшись подразделом Обязательных решений в разделе «Для предпринимателей» на сайте Госкомтаможни и тем самым воспользоваться возможностями нового проекта.

По словам Самеда Гаралова, из-за того, что проект пока применен в пилотном варианте, обязательные решения по товарам будут выдаваться один раз. После того, как проект будет задействован в полном объеме, будет обеспечена выдача обязательных решений на долгий период, и предприниматели больше не будут обращаться за повторной экспертизой одного и того же импортируемого товара.