Посол США о вкладе Азербайджана в европейскую энергобезопасность

«Вклад Азербайджана в европейскую и глобальную энергобезопасность и стабильность – пример позитивных обязательств, которые мы высоко оцениваем», - заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, выступая на симпозиуме по региональной энергобезопасности 2020 года.

По словам американского посла, США полностью поддерживают независимость, стабильность и благополучие Азербайджана после выхода республики из состава Советского Союза: «Наши двусторонние отношения с Азербайджаном основаны на трех основных принципах – сотрудничество в сфере безопасности, экономическое и энергетическое сотрудничество и уважение верховенства закона».