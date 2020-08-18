Посол США о вкладе Азербайджана в европейскую энергобезопасность
«Вклад Азербайджана в европейскую и глобальную энергобезопасность и стабильность – пример позитивных обязательств, которые мы высоко оцениваем», - заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, выступая на симпозиуме по региональной энергобезопасности 2020 года.
По словам американского посла, США полностью поддерживают независимость, стабильность и благополучие Азербайджана после выхода республики из состава Советского Союза: «Наши двусторонние отношения с Азербайджаном основаны на трех основных принципах – сотрудничество в сфере безопасности, экономическое и энергетическое сотрудничество и уважение верховенства закона».
«Между США и Азербайджаном существуют стабильные инициативы безопасности, благодаря которым обеспечивается безопасность границ, охрана важной инфраструктуры в Каспийском море, усиленная деятельность в сферах борьбы с кибербезопасностью и транснациональным терроризмом», - подчеркнул Литценбергер.
Посол отметил, что за последние два года США выделили Азербайджану 100 млн долларов на укрепление безопасности: «Примерно половина этой суммы используется для проведения учений, проводимых в Каспийском море с целью усиления безопасности малых судов и морской инфраструктуры. Поддержка, оказываемая США Азербайджану в поставках богатых энергоресурсов на мировые рынки и диверсификации энергоснабжения в Европе, составляет основу экономического и энергетического сотрудничества между нашими странами.
США понимают, что в настоящее время Азербайджан находится на стадии перехода от страны-экспортера нефти к экспортеру природного газа посредством Южного газового коридора. Азербайджан продолжает и деятельность, направленную на диверсификацию ненефтяной экономики».