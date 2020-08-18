На вчерашней пресс-конференции после матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Силексом» главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов заявил, что хотелось бы провести следующую еврокубковую игру не на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а на «Азерсун Арене».

Причина заключается в плохом газоне Республиканского стадиона, в чем вчера могли убедиться все те, кто смотрел матч с «Силексом» по телевизору. Гурбан Гурбанов заявил, что «Карабах» уже обратился в УЕФА с просьбой позволить сыграть во 2-м раунде (эта игра состоится 25 или 26 августа) на стадионе в Сураханах.

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова находится на балансе Министерства молодежи и спорта, но в самом Минспорта haqqin.az заявили, что за газон на арене отвечает футбольный клуб «Карабах», арендующий стадион.

«С 1 февраля 2015 года Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова арендуется футбольным клубом «Карабах», - заявила нам глава пресс-службы Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова. – Ежемесячно «Карабах» платит за аренду 28 тысяч манатов. При этом по контракту обслуживанием газона на основном поле и на трех мини-футбольных полях, расположенных на территории стадиона, занимается «Карабах». Министерство же оплачивает коммунальные услуги – свет, воду, газ.

Также хочу заметить, что некоторое время тому назад мы предупредили «Карабах» о том, что газон находится не в лучшем состоянии, и если команда планирует играть на Республиканском стадионе, то нужно более внимательно отнестись к этому вопросу».