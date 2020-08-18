В Испании из-за роста случаев коронавируса изолировали город

По информации газеты, в населенном пункте, где проживают около 4 тыс. человек, выявлено 99 инфицированных. Одна из локальных вспышек в городке связана с предсвадебным мальчишником. Теперь меру региональных властей должен одобрить суд. После этого будет ограничен въезд и выезд из населенного пункта, передает ТАСС.

После смягчения ограничений в Испании все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.