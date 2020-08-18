Российский врач назвала отличия коронавируса от ОРВИ и гриппа

Врач пояснила, что в первые дни признаки ОРВИ и COVID-19 могут быть схожими — невысокая температура и ощущение слабости.

Симптомы и время заболевания являются главными отличиями коронавируса от сезонных ОРВИ и гриппов, заявила российский врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в комментарии изданию "Ридус".

"На начальном этапе коронавирусная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богаты катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах", - пояснила медик.

Однако при инфицировании коронавирусом чаще всего вскоре наблюдается потеря вкуса и обоняния. Кроме того, многие пациенты жалуются на апатию. Обычная ОРВИ, по ее словам, длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трех недель, передает РИА Новости.

От гриппа коронавирус отличить несколько проще. Медик напомнила, что это заболевание сопровождается резким ухудшением состояния, высокой температурой в первые дни и выраженной болью в голове и мышцах. Кроме того, при гриппе у пациента может не быть кашля.

При тяжелой форме COVID-19 человек зачастую чувствует нехватку воздуха, появляется одышка, температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную госпитализацию.

Романенко отметила, что при подозрении даже на обычную простуду необходимо самоизолироваться дома, вызвать врача и узнать свой точный диагноз в течение двух-трех дней, также она напомнила, что заболевшим крайне нежелательно заниматься самолечением.