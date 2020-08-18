Было отмечено, что дорожная карта состоит из четырех этапов, в ходе которых будет собрана и проанализирована информация о ситуации с парковкой в Баку. В итоге будет подготовлен Генплан по организации парковки в Баку.

В Баку реализуется проект по организации парковочных мест и их управлению. В целях обсуждения исполнения проекта в Бакинском транспортном агентстве проведена встреча, в ходе которой состоялась презентация дорожной карты, подготовленной ООО Alpina Parking Consulting.

Генплан будет предусматривать демографические, социально-экономические, технологические и экономические факторы, согласно которым территория города будет разделена на зоны. К каждой такой зоне будет применяться частный подход. Каждое нововведение будет тщательно анализироваться и в случае необходимости будут вноситься соответствующие изменения. Основными целями Генплана является составление отвечающей требованиям рынка ценовой политики, обеспечение доступности и, самое главное, прозрачности в данном процессе.

Для достижения этих целей предусмотрено внедрение инновативных решений. В Генплане будут отражены современные методы оплаты, умные транспортные системы, поиск парковочных мест, гибкие тарифы, безопасность и охрана.

Отметим, что Бакинское транспортное агентство сотрудничает с международной консалтинговой компанией Alpina Parking Consulting в целях организации и управления парковочными местами. Компания выступает в качестве консультанта в вопросах оценки ситуации с парковками, изучения существующих парковочных территорий, определения общей ценовой политики и создания соответствующей парковочной инфраструктуры.

Alpina Parking Consulting будет оказывать поддержку Бакинскому транспортному агентству в подготовке концепции развития парковок в Баку, формирования общей политики в отношении парковок с учетом международного опыта и др.

Стоит отметить, что компания Alpina Parking Consulting является важной составной частью созданной в 1997-м году группы компаний Alpina. Компания обладает лицензией и богатым опытом в сфере консультационных услуг в сфере паркинга, а также концептуальных и менеджментских услуг. Компания сотрудничает с соответствующими структурами крупных городов Франции, Германии, Австрии и других европейских стран.