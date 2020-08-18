Нефтяной фонд сокращается и не только в Азербайджане
Вокруг Государственного нефтяного фонда Азербайджана всегда ходит много слухов и критических высказываний, распускаемых оппозиционными кругами. Мол, власти впустую разбазаривают средства, предназначенные для будущих поколений. Особенно усилились такие высказывания в последние дни, когда власти, столкнувшись с тяжелыми последствиями пандемии коронавируса, пошли на отчаянный шаг – при снижающихся доходах значительно увеличили расходы фонда, то есть трансферты в госбюджет. Насколько обосновано такое обвинение, рассмотрим на конкретных фактах и примерах.
Хороший хозяин прекрасно знает, что заработанные деньги надо уметь с умом расходовать. Когда заработки растут, часть их он откладывает про запас, чтобы использовать в трудные дни и что-то оставить детям. Эту же цель, собственно говоря, преследует и Нефтяной фонд, где аккумулируются нефтедоллары. Но если эти деньги накапливать без права на расходы в трудные дни для страны, получается парадокс. Ведь от процветания и благополучия нынешнего поколения зависит будущее страны. Строящиеся заводы, создаваемая инфраструктура, качественное образование, прогрессивная медицина – основа, на которой зиждется развитие будущих поколений. Азербайджан вступил в XXI век страной небогатой, и чтобы создавать все это во имя будущих поколений, государству требовались финансовые ресурсы, которые не могли быть обеспечены в полном объеме ненефтяными сферами экономики. Вот причина трансфертов из фонда в госбюджет, объем которых рос из года в год. Правда, в прошлом году, когда наблюдался максимальный трансферт в бюджет (11,364 млрд манатов), власти решили эти объемы снизить, причем именно с этого года. Но кто же мог предвидеть коронавирусную напасть?!
А эта беда вышла всемирной и коснулась всех стабилизационных фондов, даже Государственного пенсионного фонда Норвегии (его называют и нефтяным фондом), который пополняется за счет нефтяных доходов. В первом полугодии 2020 года этот Фонд понес убытки в размере 3,4%, или 188 млрд норвежских крон (около 18 млрд евро) на фоне пандемии. Здесь отмечают, что год начался оптимистично, но настроение на рынках поменялось, когда коронавирус стал распространяться в глобальном масштабе. Несмотря на то, что ситуация улучшилась во втором квартале, все еще наблюдается значительная неопределенность. Объем крупнейшего в мире стабилизационного фонда составляет 1 трлн долларов, и до глобального кризиса 2014 года средства норвежского фонда считались неприкосновенными. Однако нынешней весной правительство Норвегии заявило, что в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из фонда по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре. Для ликвидации последствий пандемии правительство намерено использовать 419,6 млрд норвежских крон (€38 млрд) из средств фонда. То есть правительство Норвегии потратит из своего фонда объем денег, равносильный объему всего Нефтяного фонда Азербайджана. И никто в Норвегии и за ее пределами не подвергает сомнению решение правительства – на дворе пандемия.
В то же время трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год увеличиваются по сравнению с утвержденным ранее показателем всего на 7,5% - до 12 млрд 200 млн манатов. И это понятно, доходы бюджета значительно упали, и все еще неизвестно, насколько снизятся до конца текущего года, а социальные расходы, обороноспособность страны надо сохранить, да и бизнес тоже нуждается в поддержке. Дошло до того, что сложившиеся условия вынудили правительство временно прекратить действия бюджетного правила, на которые возлагались большие надежды.
Конечно, будь Азербайджан такой же богатой страной, как Норвегия, которая спокойно могла долгое время обходиться без привлечения средств из своего фонда, то и наш Нефтефонд сегодня насчитывал бы почти 160 млрд долларов – таков общий объем всех поступлений. И лишь 27,2%, или 43,3 млрд долларов из этой суммы были направлены на накопление. На начало текущего года общие бюджетные расходы фонда составили 112,4 млрд манатов, а трансферты - 88,9% от этих расходов. С 2003 года по 30 июня 2020 года только объем трансфертов в госбюджет составил 105 млрд 615,3 млн манатов. А были и другие расходы. Только в I полугодии 2020 года объем трансфертов из фонда в госбюджет составил 5 млрд 675 млн манатов. При этом поступления в фонд от продажи прибыльной нефти и газа с блока АЧГ и месторождения "Шахдениз" (основные статьи дохода) за это же время сократились вдвое и составили 2 млрд 700,5 млн долларов.
А ведь Нефтяной фонд, как мы уже не раз отмечали, весьма консервативная структура, которой не позволено пускаться в опасные игры для извлечения прибыли. В соответствии с программой использования средств основной целью его инвестиционной политики в текущем году является получение максимальной доходности в условиях низкого риска капитальных потерь. Учитывая текущую рыночную ситуацию в этом году, фонд не осуществлял никаких новых инвестиций в акции, котирующиеся на бирже, как это было в прошлом. По условиям максимум 55% инвестиционного портфеля фонда должно быть в течение 2020 года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 10% - в золото. И вот в золото фонд как раз инвестировал крупные суммы.
Да, инвестиции в акции сегодня - очень рискованная затея, поэтому многие миллиардеры приобретают золото, которое бьет все новые рекорды. Несомненно, отказ от рисковых акций в пользу дорожающего золота принесет фонду немалую прибыль. К тому же акции, недвижимость и прочие ценные бумаги трудно реализовать за короткий срок, что может потребовать жизнь, а золото - ходовой товар, реализация которого не требует много времени. Приобретя в I полугодии 2020 года 17 тыс. 916 тройских унций (более 550 кг) золота, фонд довел долю драгметалла в структуре инвестиционного портфеля до 13,6%, что эквивалентно 3 млн 272 тыс 975 тройских унций (101,8 тонн). А это в пересчете на сегодняшние расценки составляет 211 млн долларов.
И не случайно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings утверждает, что Азербайджан сможет удовлетворить большинство своих финансовых потребностей за счет использования своего суверенного фонда благосостояния. Здесь отмечают, что активы Нефтяного фонда позитивно влияют на кредитоспособность страны, и они останутся значительными. Даже с учетом распространения пандемии коронавируса, которая обусловит рекордный уровень финансовых потребностей в странах СНГ и Черноморского региона.