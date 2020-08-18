Вокруг Государственного нефтяного фонда Азербайджана всегда ходит много слухов и критических высказываний, распускаемых оппозиционными кругами. Мол, власти впустую разбазаривают средства, предназначенные для будущих поколений. Особенно усилились такие высказывания в последние дни, когда власти, столкнувшись с тяжелыми последствиями пандемии коронавируса, пошли на отчаянный шаг – при снижающихся доходах значительно увеличили расходы фонда, то есть трансферты в госбюджет. Насколько обосновано такое обвинение, рассмотрим на конкретных фактах и примерах.

Хороший хозяин прекрасно знает, что заработанные деньги надо уметь с умом расходовать. Когда заработки растут, часть их он откладывает про запас, чтобы использовать в трудные дни и что-то оставить детям. Эту же цель, собственно говоря, преследует и Нефтяной фонд, где аккумулируются нефтедоллары. Но если эти деньги накапливать без права на расходы в трудные дни для страны, получается парадокс. Ведь от процветания и благополучия нынешнего поколения зависит будущее страны. Строящиеся заводы, создаваемая инфраструктура, качественное образование, прогрессивная медицина – основа, на которой зиждется развитие будущих поколений. Азербайджан вступил в XXI век страной небогатой, и чтобы создавать все это во имя будущих поколений, государству требовались финансовые ресурсы, которые не могли быть обеспечены в полном объеме ненефтяными сферами экономики. Вот причина трансфертов из фонда в госбюджет, объем которых рос из года в год. Правда, в прошлом году, когда наблюдался максимальный трансферт в бюджет (11,364 млрд манатов), власти решили эти объемы снизить, причем именно с этого года. Но кто же мог предвидеть коронавирусную напасть?!

А эта беда вышла всемирной и коснулась всех стабилизационных фондов, даже Государственного пенсионного фонда Норвегии (его называют и нефтяным фондом), который пополняется за счет нефтяных доходов. В первом полугодии 2020 года этот Фонд понес убытки в размере 3,4%, или 188 млрд норвежских крон (около 18 млрд евро) на фоне пандемии. Здесь отмечают, что год начался оптимистично, но настроение на рынках поменялось, когда коронавирус стал распространяться в глобальном масштабе. Несмотря на то, что ситуация улучшилась во втором квартале, все еще наблюдается значительная неопределенность. Объем крупнейшего в мире стабилизационного фонда составляет 1 трлн долларов, и до глобального кризиса 2014 года средства норвежского фонда считались неприкосновенными. Однако нынешней весной правительство Норвегии заявило, что в 2020 году почти в два раза увеличит расходы из фонда по сравнению с первоначальным планом, представленным в октябре. Для ликвидации последствий пандемии правительство намерено использовать 419,6 млрд норвежских крон (€38 млрд) из средств фонда. То есть правительство Норвегии потратит из своего фонда объем денег, равносильный объему всего Нефтяного фонда Азербайджана. И никто в Норвегии и за ее пределами не подвергает сомнению решение правительства – на дворе пандемия.

В то же время трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год увеличиваются по сравнению с утвержденным ранее показателем всего на 7,5% - до 12 млрд 200 млн манатов. И это понятно, доходы бюджета значительно упали, и все еще неизвестно, насколько снизятся до конца текущего года, а социальные расходы, обороноспособность страны надо сохранить, да и бизнес тоже нуждается в поддержке. Дошло до того, что сложившиеся условия вынудили правительство временно прекратить действия бюджетного правила, на которые возлагались большие надежды.