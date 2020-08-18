МВД о криминальной сходке в бакинском ресторане фото
В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что вечером 17 августа в одном из ресторанов в Хатаинском районе Баку группа лиц, склонных к совершению преступлений, организовала застолье вопреки правилам специального карантинного режима.
Как сообщили в МВД, в результате проведенных правоохранительными органами мероприятий организатор застолья, ранее неоднократно судимый житель Баку Натиг Биннатов, а также владелец и работники ресторана были задержаны и доставлены в Главное управление.
В ходе обыска у Натига Биннатова, жителей Баку ранее судимых Рашада Балададашева, Руслана Аббасова, Эльвина Фатуллаева и жителя Шамкирского района Эльмана Мамедова были обнаружены и изъяты различные сильнодействующие наркотики.
Возбуждено уголовное дело, в отношении указанных лиц решением суда принята мера пресечения в виде ареста. В отношении других участников застолья, а также руководства ресторана были составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, они привлечены к ответственности.