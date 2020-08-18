В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что вечером 17 августа в одном из ресторанов в Хатаинском районе Баку группа лиц, склонных к совершению преступлений, организовала застолье вопреки правилам специального карантинного режима.

Как сообщили в МВД, в результате проведенных правоохранительными органами мероприятий организатор застолья, ранее неоднократно судимый житель Баку Натиг Биннатов, а также владелец и работники ресторана были задержаны и доставлены в Главное управление.