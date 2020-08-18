Трамп вознамерился остаться президентом на третий срок
Глава США Дональд Трамп вознамерился остаться президентом страны на третий срок после того, как кончится второй. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в городе Ошкош в американском штате Висконсин, передает канал CNN.
«Мы выиграем еще четыре года, а потом — еще четыре года, потому что они шпионили за моей кампанией. Стоит получить возврат этих четырех лет», — приводит сайт телеканала слова Трампа.
Как указывают журналисты CNN, Конституция США не предполагает, что один президент может оставаться на должности более двух сроков. Никакой возможности для обнуления сроков из-за неких экстраординарных событий в ходе президентских выборов в основном документе американского государства не прописано.