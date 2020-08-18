Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси

Евросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита, передает РИА Новости.

Кроме того, Брюссель введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах". По словам главы Евросовета, будет изучен "вопрос включения в санкционный список Александра Лукашенко".

Мишель призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов "сопровождать мирный переход власти".

Также анонсировано выделение 53 миллионов евро "для белорусского народа".