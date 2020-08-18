Как стало известно haqqin.az из источников в правительстве, Метин Эйнуллаев будет работать на этой должности на общественных началах. В настоящее время чиновник занимает должность исполняющего обязанности главы Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики. Метин Эйнуллаев продолжит свою деятельность и в этой должности.

Согласно уставу Азербайджанского инвестиционного холдинга, органами управления холдинга являются Наблюдательный совет и Правление. Правление состоит из пяти членов, в том числе одного председателя.

В то же время один из членов правления является главным исполнительным директором, ответственным за управление Азербайджанским инвестхолдингом. Остальные же, в том числе главный исполнительный директор, назначаются и освобождаются от должности Наблюдательным советом по представлению председателя правления.

Главный исполнительный директор руководит текущей деятельностью холдинга.

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Напомним, что в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами с участием государства на основе единых принципов, усовершенствования их деятельности, в том числе повышения прозрачности и экономической эффективности реализуемых ими инвестиционных программ, конкурентоспособности, улучшения финансового состояния распоряжением президента АР от 7 августа 2020 года был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг. Указом также утвержден устав холдинга и для управления им созданы Наблюдательный совет и Правление.

Также распоряжением главы государства от 12 августа 2020 года был утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, председателем которого назначен премьер-министр АР. Членами Наблюдательного совета являются помощник президента АР – заведующий отделом Администрации президента АР по экономическим вопросам и политике инновационного развития, помощник президента АР - руководитель отдела Администрации президента АР по экономической политике и промышленным вопросам, министры экономики и финансов АР.