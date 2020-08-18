Метин Эйнуллаев будет управлять госхолдингом на общественных началах эксклюзив
Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 19 августа 2020 года Метин Эйнуллаев назначен на должность председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Как стало известно haqqin.az из источников в правительстве, Метин Эйнуллаев будет работать на этой должности на общественных началах. В настоящее время чиновник занимает должность исполняющего обязанности главы Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики. Метин Эйнуллаев продолжит свою деятельность и в этой должности.
Согласно уставу Азербайджанского инвестиционного холдинга, органами управления холдинга являются Наблюдательный совет и Правление. Правление состоит из пяти членов, в том числе одного председателя.
В то же время один из членов правления является главным исполнительным директором, ответственным за управление Азербайджанским инвестхолдингом. Остальные же, в том числе главный исполнительный директор, назначаются и освобождаются от должности Наблюдательным советом по представлению председателя правления.
Главный исполнительный директор руководит текущей деятельностью холдинга.
* * *
Напомним, что в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами с участием государства на основе единых принципов, усовершенствования их деятельности, в том числе повышения прозрачности и экономической эффективности реализуемых ими инвестиционных программ, конкурентоспособности, улучшения финансового состояния распоряжением президента АР от 7 августа 2020 года был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг. Указом также утвержден устав холдинга и для управления им созданы Наблюдательный совет и Правление.
Также распоряжением главы государства от 12 августа 2020 года был утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, председателем которого назначен премьер-министр АР. Членами Наблюдательного совета являются помощник президента АР – заведующий отделом Администрации президента АР по экономическим вопросам и политике инновационного развития, помощник президента АР - руководитель отдела Администрации президента АР по экономической политике и промышленным вопросам, министры экономики и финансов АР.