Назван способ вычислить врача-убийцу

Сакман расследовал странные смерти в больницах и вычислил нескольких докторов, которые убивали своих пациентов. По его словам, в команде врачей всегда есть один или два человека, которые могут подозревать коллегу в совершении преступления, однако большинство все же отказывается верить в то, что это возможно.

Следователь объяснил, что существует множество признаков, указывающих на то, что врач является убийцей. Он указал на главный из них: доктор, который хочет смерти своему пациенту, будет давать ему лекарства, в которых тот не нуждается. «Например, он будет вводить инсулин или адреналин человеку, которому это не требуется», — заявил Сакман. Кроме того, убийцу может выдать статистика: например, бывает, что в смену одного и того же доктора сильно повышается смертность среди пациентов, на что обращают внимание компетентные органы.

Отвечая на вопрос о том, почему некоторые доктора лишают жизни людей, следователь отметил, что причина часто лежит в их детстве. Кроме того, есть и те, кто использует психотропные вещества. «Встречается и чистое зло», — отметил он. Жертвой при этом может стать любой человек, считает Сакман. Однако чаще всего от рук преступника умирают люди, находящиеся в тяжелом состоянии.