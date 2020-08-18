В возрасте 101 года в Киеве 19 августа ушел из жизни всемирно знаменитый, выдающийся ученый, президент Академии наук Украины, прославившийся еще в советскую эпоху Борис Патон.

Он родился 14 ноября 1918 года, пережил несколько эпох. Унаследовал институт имени своего отца — академика Евгения Патона. Один из самых долговечных руководителей Национальных академий наук, он возглавлял Украинскую академию с 1962 года. Причем каждый раз у него не было соперников при выборах, что говорит о его беспрекословном авторитете в научной среде.

В 1982 году, согласно правилам советского законодательства, ему был установлен прижизненный бюст перед научно-природоведческим музеем в Киеве.

Он был автором более тысячи публикаций, 20 монографий, 400 изобретений. Главным направлением его исследований были металлургические и сварочные процессы. Академик Б.Патон был кавалером множества наград в СССР и в независимой Украине, а также неоднократно был удостоен наград многих стран.

Интересно, что Борис Патон был среди тех советских ученых, кто подписал письмо в газету «Правда» в 1973 году против академика Андрея Сахарова. Впрочем, тогда такое поведение было вполне типично для академического истеблишмента.

Семья выдающегося ученого происходит из Германии: известно, что род Патонов перебрался в Российскую империю еще при Петре I и имел приставку «фон», что говорит о его немецком происхождении. Фон Патоны строили тогда корабли для России.

Дед Бориса Патона был консулом Российской импери в Ницце, прадед, генерал от инфантерии, сенатором.

Мать академика была тоже из родовитого племени — Наталья Викторовна Будде, дочь генерала от инфантерии Виктора Эммануиловича Будде, по материнской линии баронесса. Старший брат Бориса Патона — Владимир Евгеньевич тоже не пропал в советское время — был ученым, занимал пост заместителя начальника Исследовательского конструкторско-технологического бюро.

Характер Борис Патон имел непростой. В 1975 году он категорически отказался возглавить Академию наук СССР вместо серьезно заболевшего Мстислава Келдыша.

Жизненное кредо выдающегося ученого не раз привлекало внимание журналистов и общественности. Вот что говорил Борис Патон:

«Формула счастья, мне кажется, в том, чтобы твоя жизнь и твоя деятельность были нужны людям».

«Знаете, каким лозунгом я всегда руководствовался? Оставаться оптимистом, несмотря ни на что. И вот, как бы ни складывалась жизнь, я стараюсь этого принципа придерживаться».

«Я убежден, что очень важно работать, заниматься интересным и полезным делом, и главное, получать при этом удовлетворение. Несмотря на то, что работа иногда бывает изнурительной, она все равно должна полностью захватывать. Это и есть, на мой взгляд, смысл человеческой жизни».

Истины простые. Но тем они важнее для тех, кто остается жить.