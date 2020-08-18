Минский провал другое мнение
Когда в российской прессе появилась информация, что наемники, оказавшиеся в Минске и задержанные КГБ Беларуси 29 июля, стали жертвами операции, организованной украинским СБУ, в Украине отреагировали смехом. Тут привыкли, что российская пропаганда видит в любом неприятном для себя происшествии украинский след. Между тем, похоже, в этот раз какие-то резоны для этого утверждения были.
Haqqin уже опубликовал подробное изложение происшедшего по версии, которую озвучил украинский журналист Юрий Бутусов, обладающий широкими связями в спецслужбах и органах власти. Насколько можно судить, источниками Бутусова стали именно высокопоставленные представители разведки, недовольные провалом операции. Напомню, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба был в результате уволен президентом Зеленским.
О том, каковы на самом деле были детали операции украинских спецслужб, сложно судить по обнародованным данным: сама специфика этой работы заставляет о многих деталях умалчивать, а какие-то нарочно искажать. Но вполне вероятно, что Украина действительно имеет отношение к тому, что группа российских наемников в конце июля оказалась в Минске, и среди них действительно были те, кто совершал военные преступления на Донбассе, включая девятерых украинских граждан. Заполучить их для правосудия или обмена на украинцев, находящихся в плену на оккупированных территориях, безусловно, является задачей соответствующих структур. В этом якобы и заключалась цель ложной вербовки наемников для работы в Венесуэле, чтобы по дороге транзитом через Минск их захватить.
Решение отложить операцию, чтобы не помешать намечавшемуся к тому моменту обмену пленными, было якобы принято на высшем политическом уровне 24 июля, вылет наемников из Минска, намеченный на 25 июля, который должен был закончиться их задержанием, отложили до 30-го, а 29-го их арестовали сотрудники белорусского КГБ. Это будто бы дало основания Василию Бурбе утверждать, что слив информации осуществил кто-то из тех, кто присутствовал на совещании у Зеленского, где принималось решение, и он потребовал проверить на полиграфе всех, кто тогда находился в президентском кабинете. Среди кандидатов на предателя называют Руслана Демченко, замглавы Совета национальной безопасности и обороны, долгое время работавшего при Януковиче и известного своими пророссийскими взглядами. Патриотическая публика не прочь обвинить и Андрея Ермака, главу Офиса президента, у которого установились тесные контакты с Дмитрием Козаком, замглавы президентской администрации РФ, курирующим украинское направление.
Строго говоря, если вся описанная ситуация в основном соответствует действительности, нельзя исключать ни один из вариантов, почему операция оказалась не только сорвана, но и раскрыта противником. И умышленный слив информации кем-то из тех, кто о ней знал, не исчерпывает все объяснения, как и круг тех, кто мог ее передать, не исчерпывается теми, кто присутствовал на совещании у Зеленского. В разработке и организации операции, по данным Бутусова, принимали участие два ведомства – СБУ и ГУР МО, десятки людей должны были о ней знать и, следовательно, быть потенциальными источниками утечки, не обязательно к тому же сознательной: технические средства снятия информации тоже никто не отменял.
Кроме того, ключевое значение мог сыграть факт откладывания полета. Когда три десятка мужчин характерной наружности не появляются на рейсе Минск – Стамбул, заселяются сначала в гостиницу, а затем в пригородный санаторий, они автоматически привлекают к себе внимание особо бдительных в эти дни белорусских спецслужб, которые, в свою очередь, тесно связаны с российскими. Выяснить истинные причины появления в Минске наемников было бы уже делом техники, и для разоблачения вовсе не нужен предатель в высшем руководстве Украины.
Как во всякой войне, в войне спецслужб успехи чередуются с неудачами. Явная проблема, однако, заключается в том, что действия украинских мастеров спецопераций и высшего руководства страны обсуждается не в мемуарах, когда истекли сроки давности секретов, а буквально в режиме реального времени, что совершенно недопустимо. И то, что это происходит, подрывая доверие как к спецслужбам, так и к государственному руководству, пока является самым очевидным результатом операции, которая то ли была на самом деле, то ли придумана от начала и до конца, то ли где-то была, а в чем-то придумана. Вот этот удар по доверию и есть настоящий провал Украины, который она должна тщательно проанализировать и постараться в будущем не допускать, если хочет выиграть эту мучительную и уже кажущуюся бесконечной войну с Россией.