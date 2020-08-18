Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 22:54

Когда в российской прессе появилась информация, что наемники, оказавшиеся в Минске и задержанные КГБ Беларуси 29 июля, стали жертвами операции, организованной украинским СБУ, в Украине отреагировали смехом. Тут привыкли, что российская пропаганда видит в любом неприятном для себя происшествии украинский след. Между тем, похоже, в этот раз какие-то резоны для этого утверждения были.

Haqqin уже опубликовал подробное изложение происшедшего по версии, которую озвучил украинский журналист Юрий Бутусов, обладающий широкими связями в спецслужбах и органах власти. Насколько можно судить, источниками Бутусова стали именно высокопоставленные представители разведки, недовольные провалом операции. Напомню, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба был в результате уволен президентом Зеленским. О том, каковы на самом деле были детали операции украинских спецслужб, сложно судить по обнародованным данным: сама специфика этой работы заставляет о многих деталях умалчивать, а какие-то нарочно искажать. Но вполне вероятно, что Украина действительно имеет отношение к тому, что группа российских наемников в конце июля оказалась в Минске, и среди них действительно были те, кто совершал военные преступления на Донбассе, включая девятерых украинских граждан. Заполучить их для правосудия или обмена на украинцев, находящихся в плену на оккупированных территориях, безусловно, является задачей соответствующих структур. В этом якобы и заключалась цель ложной вербовки наемников для работы в Венесуэле, чтобы по дороге транзитом через Минск их захватить. Решение отложить операцию, чтобы не помешать намечавшемуся к тому моменту обмену пленными, было якобы принято на высшем политическом уровне 24 июля, вылет наемников из Минска, намеченный на 25 июля, который должен был закончиться их задержанием, отложили до 30-го, а 29-го их арестовали сотрудники белорусского КГБ. Это будто бы дало основания Василию Бурбе утверждать, что слив информации осуществил кто-то из тех, кто присутствовал на совещании у Зеленского, где принималось решение, и он потребовал проверить на полиграфе всех, кто тогда находился в президентском кабинете. Среди кандидатов на предателя называют Руслана Демченко, замглавы Совета национальной безопасности и обороны, долгое время работавшего при Януковиче и известного своими пророссийскими взглядами. Патриотическая публика не прочь обвинить и Андрея Ермака, главу Офиса президента, у которого установились тесные контакты с Дмитрием Козаком, замглавы президентской администрации РФ, курирующим украинское направление.