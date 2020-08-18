Литва запретила въезд Лукашенко
МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио.
Литва запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, министр не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию. Список уже передан на утверждение в МВД Литвы.
18 августа Литва отказалась признавать результаты выборов президента Беларуси, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Соответствующее решение принял Сейм республики.