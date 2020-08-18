Дмитрий Рой, автор haqqin.az 23:21

В игру вступают огромные ресурсы природных богатств. А еще и большие деньги, которые могут обеспечить Греции и Турции их уверенное будущее. Мы уже писали о напряженности между этими двумя странами в бассейне Средиземноморья, где Турция намерена вести работы по добыче полезных ископаемых, прежде всего энергетических.

Сообщалось, что греческие моряки через перископ своей подводной лодки сфотографировали турецкое исследовательское судно и его сопровождение в восточной части Средиземного моря. В свою очередь, турецкие военные ответили на радиопризыв греков удалиться, демонстрацией своей силы. Анкара и Афины мобилизовали большие силы, а в район конфликта идут также французские военные суда. По мнению Newsweek, НАТО стоит на пороге «гражданской войны» между союзниками по альянсу. В порту Пирей греки сосредоточили громадные военно-морские силы и не замедлили публично этим похвалиться. В свою очередь, турецкий корабль Orus Reis, исследующий ресурсы в донных глубинах Средиземного моря проводит эти работы в сопровождении нескольких военных судов ВМФ Турции. В окрестностях греческого острова Кастеллоризо, находящегося в 2 километрах от турецкого побережья и почти в 600 км от греческого, появилась субмарина, направленная туда турками. Там же уже замечены вертолеты ВВС Турции. Правда, и Анкара, и Афины подчеркивают, что не хотят вооруженного конфликта, но будут защищать свои территории и суверенитет. Формально обе стороны являются союзниками по НАТО, хоть спор между ними длится уже несколько веков. На волне нового противостояния снова голос поднимают националисты. В Турции, например, уже слышны призывы отобрать у Греции такие острова как Кастеллоризо, а также Лесбос и даже Родос. А в Греции националисты обещают прогнать «османских узурпаторов». Однако политики с обеих спорящих сторон декларируют мирный подход. Глава военного ведомств а Турции Хулуси Акар выразил надежду, что победит здравый рассудок и обе столицы разрешат спор в соответствии с международным правом.

Премьер Греции Кириякос Митзотакис считает, что нужно строить мосты между двумя сторонами, однако угрожает, что перед лицом напряженности диалог теряет смысл. Шефы дипломатии Европейского союза поддерживают утверждения Афин, принадлежащих к союзу, а в кулуарах размышляют о санкциях против Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно отвергает всякие угрозы, подчеркивая, что его страна не уступит «бандитским действиям» и угрозам санкций.

Ни одна из столиц не хочет вооруженной конфронтации между формальными союзниками. В то же время накопление сил и огромные эмоции напоминают, что даже маленький конфликт может привести к обмену огнем, жертвам и неконтролируемой эскалации. Попыткой такого столкновения была небольшая коллизия в пятницу 14 августа между судном эскорт Oruc Reis и одним из греческих фрегатов, следовавшим за турецкой флотилией. Одновременно никто не намерен уступать, когда в игру вплетается престиж наций или политиков, поскольку природные ресурсы, которые могут обеспечить каждой из стран уверенное будущее. При этом пока никто не знает, какие богатства скрыты под дном Средиземного моря, но уже сейчас известно, что там идет речь о триллионах кубометров природного газа. Международные топливные корпорации, такие как BP уже готовы инвестировать миллиарды долларов в эксплуатацию подводных недр. Примером «жилы голубого золота» является египетское месторождение Зохр, дающее с прошлого года 2,5 миллиарда кубометров газа в день. Прежде чем страны и корпорации начнут этот бизнес, необходимо исследование месторождений, нанесение их на карты и, что самое трудное, - описание прав и границ так называемых исключительных экономических зон.