Турция и Греция в шаге от войны в Средиземноморье актуальный комментарий
В игру вступают огромные ресурсы природных богатств. А еще и большие деньги, которые могут обеспечить Греции и Турции их уверенное будущее. Мы уже писали о напряженности между этими двумя странами в бассейне Средиземноморья, где Турция намерена вести работы по добыче полезных ископаемых, прежде всего энергетических.
Сообщалось, что греческие моряки через перископ своей подводной лодки сфотографировали турецкое исследовательское судно и его сопровождение в восточной части Средиземного моря. В свою очередь, турецкие военные ответили на радиопризыв греков удалиться, демонстрацией своей силы. Анкара и Афины мобилизовали большие силы, а в район конфликта идут также французские военные суда. По мнению Newsweek, НАТО стоит на пороге «гражданской войны» между союзниками по альянсу.
В порту Пирей греки сосредоточили громадные военно-морские силы и не замедлили публично этим похвалиться. В свою очередь, турецкий корабль Orus Reis, исследующий ресурсы в донных глубинах Средиземного моря проводит эти работы в сопровождении нескольких военных судов ВМФ Турции.
В окрестностях греческого острова Кастеллоризо, находящегося в 2 километрах от турецкого побережья и почти в 600 км от греческого, появилась субмарина, направленная туда турками. Там же уже замечены вертолеты ВВС Турции. Правда, и Анкара, и Афины подчеркивают, что не хотят вооруженного конфликта, но будут защищать свои территории и суверенитет. Формально обе стороны являются союзниками по НАТО, хоть спор между ними длится уже несколько веков.
На волне нового противостояния снова голос поднимают националисты. В Турции, например, уже слышны призывы отобрать у Греции такие острова как Кастеллоризо, а также Лесбос и даже Родос.
А в Греции националисты обещают прогнать «османских узурпаторов». Однако политики с обеих спорящих сторон декларируют мирный подход. Глава военного ведомств а Турции Хулуси Акар выразил надежду, что победит здравый рассудок и обе столицы разрешат спор в соответствии с международным правом.
Премьер Греции Кириякос Митзотакис считает, что нужно строить мосты между двумя сторонами, однако угрожает, что перед лицом напряженности диалог теряет смысл. Шефы дипломатии Европейского союза поддерживают утверждения Афин, принадлежащих к союзу, а в кулуарах размышляют о санкциях против Анкары.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно отвергает всякие угрозы, подчеркивая, что его страна не уступит «бандитским действиям» и угрозам санкций.
Ни одна из столиц не хочет вооруженной конфронтации между формальными союзниками. В то же время накопление сил и огромные эмоции напоминают, что даже маленький конфликт может привести к обмену огнем, жертвам и неконтролируемой эскалации. Попыткой такого столкновения была небольшая коллизия в пятницу 14 августа между судном эскорт Oruc Reis и одним из греческих фрегатов, следовавшим за турецкой флотилией.
Одновременно никто не намерен уступать, когда в игру вплетается престиж наций или политиков, поскольку природные ресурсы, которые могут обеспечить каждой из стран уверенное будущее. При этом пока никто не знает, какие богатства скрыты под дном Средиземного моря, но уже сейчас известно, что там идет речь о триллионах кубометров природного газа.
Международные топливные корпорации, такие как BP уже готовы инвестировать миллиарды долларов в эксплуатацию подводных недр. Примером «жилы голубого золота» является египетское месторождение Зохр, дающее с прошлого года 2,5 миллиарда кубометров газа в день. Прежде чем страны и корпорации начнут этот бизнес, необходимо исследование месторождений, нанесение их на карты и, что самое трудное, - описание прав и границ так называемых исключительных экономических зон.
Греция настаивает, что в соответствии с международным правом 200-мильная зона, окружает все принадлежащие ей острова, практически охватывающей значительную часть восточного Средиземноморья — от континентальной Греции до вод вокруг Кипра. Эту интерпретацию поддерживают французы и дипломатия Евросоюза, хоть и отвергают ее турки, которые подписали соглашении о разделе сфер влияния с ливийским правительством в Триполи. Таким образом возникла полоса исключительных прав по эксплуатации поперек Средиземного моря, между береговыми линиями обеих стран. Афины не остались в долгу, подписав похожий договор с Каиром и создавая зону, пересекающую ливийско-турецкие области интересов.
А чтобы еще больше усложнить дело, Ливия тоже разделена, а соглашение с Анкарой касается единственно правительства в Триполи непризнанного силами генерала Хафтара из Бенгази, поддерживаемого Египтом.
В игре участвуют также израильтяне и киприоты, которые планируют совместную эксплуатацию месторождений и прокладку газопровода до Греции, который мог бы обеспечить как минимум 10 процентов европейских потребностей в природном газе. Эти многомиллиардные инвестиции могли бы пересечь зону, объявленную Турцией и Ливией своей, более того, это вызывает беспокойство в России, для которой растет конкуренция.
Не случайно шеф турецкой дипломатии посетил Бейрут после недавнего взрыва в порту, обещая помощь и гражданство всем, кто чувствует себя турком. Ливан же имеет свои собственные потенциальные месторождения а также увеличивает претензии на части территорий, перекрывающих исследуемые израильтянами, что как обычно на Ближнем Востоке пахнет конфликтом.
Москва, благодаря ее поддержке президента Асада в гражданской войне, располагает военными базами в Сирии, в том числе в средиземноморском порту Тартус. Благодаря этому, она будет заботиться о своих интересах в регионе.
В игре хочет участвовать и Франция. Неслучайно в последние дня на twitter Эммануэля Макрона появились записи по-арабски — он высказал любовь к Ливану после взрыва в Бейруте, и по-гречески — в знак поддержки Афин в споре с Анкарой.
В споре за средиземноморские месторождения свою позицию занимают страны, которые очевидно не имеют с ними ничего общего: Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Суннитские государства Персидского залива, такие как Египет, поддерживают греческо-кипрско-израильский блок в противовес Турции, Ливии и Катару.
Таким образом возникает настоящий гордиев узел, в котором к историческим и религиозным спорам и региональным амбициям прибавилась гонка за гигантскими деньгами.
При этом нет одного, признанного всеми арбитра, способного мирно развязать конфликты, что грозит дальнейшей эскалацией спора до точки, в которой стороны поймут, что дальнейшая склока делает невозможным достижения каких-либо выгод.
Так что спор между Турцией и Грецией — лишь часть очень сложного узла, ценой в триллионы кубометров и многие миллиарды долларов.