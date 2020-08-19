Известен соперник «Карабаха» во 2-м раунде Лиги чемпионов

Клуб из Тирасполя сегодня дома в рамках 1-го раунда обыграл со счетом 2:0 «Фолу» из Люксембурга.

Матч «Карабах» - «Шериф» волею жребия состоится на поле чемпиона Азербайджана. Игру планируется провести 25 или 26 августа в Баку. Встреча пройдет либо на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, либо, если позволит УЕФА, на «Азерсун Арене», где на сегодняшний день качество газона лучше.

Напомним, что вчера «Карабах» в 1-м квалификационном раунде разгромил со счетом 4:0 «Силекс» из Северной Македонии.

«Карабах» уже дважды проходил «Шериф» за последние годы. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2017/18 чемпион Азербайджан после нулевой ничьи в Баку победил в Тирасполе со счетом 2:1 и в первый и пока в последний раз вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. А затем одолел датский «Копенгаген», что позволило добиться исторического выхода в групповую стадию.