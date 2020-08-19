Известен соперник «Карабаха» во 2-м раунде Лиги чемпионов
Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» сыграет с молдавским «Шерифом».
Клуб из Тирасполя сегодня дома в рамках 1-го раунда обыграл со счетом 2:0 «Фолу» из Люксембурга.
Матч «Карабах» - «Шериф» волею жребия состоится на поле чемпиона Азербайджана. Игру планируется провести 25 или 26 августа в Баку. Встреча пройдет либо на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, либо, если позволит УЕФА, на «Азерсун Арене», где на сегодняшний день качество газона лучше.
Напомним, что вчера «Карабах» в 1-м квалификационном раунде разгромил со счетом 4:0 «Силекс» из Северной Македонии.
«Карабах» уже дважды проходил «Шериф» за последние годы. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2017/18 чемпион Азербайджан после нулевой ничьи в Баку победил в Тирасполе со счетом 2:1 и в первый и пока в последний раз вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. А затем одолел датский «Копенгаген», что позволило добиться исторического выхода в групповую стадию.
Второе свидание сильнейших клубов Азербайджана и Молдовы состоялось в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2018/19. У себя «Шериф» выиграл 1:0, но затем был бит в Баку – 0:3.
Если «Карабах» пройдет «Шериф», то 15 или 16 сентября сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоится 31 августа.
Если же «Карабах» уступит молдаванам, то 17 сентября сыграет в 3-м раунде Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 1 сентября.