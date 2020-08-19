Жириновский предсказал трибунал над виновными в развале СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что все виновные в развале СССР обязательно предстанут перед судом, и отметил, что в ближайшее десятилетие может состояться московский трибунал по этому вопросу.

"Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие пять-десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91-го года", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению политика, в проигрыше ГКЧП и последующем развале Советского Союза виновны первый президент СССР Михаил Горбачев, начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков и министр обороны СССР Дмитрий Язов. Кроме того, по мнению политика, к ответственности можно привлечь первого президента Украины Леонида Кравчука.